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Dünya

İran'a içeriden tepki: Ateşkes istemek yetmez, haklı tarafın kim olduğunu da görmek gerekiyor

Reformistlere yakınlığıyla bilinen İranlı siyasetçi Ali Mutahhari, ülkesinin Dışişleri Bakanlığını Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında 'etnik kaygılarla' Ermenistan tarafını tutmaması konusunda uyardı. Mutahhari, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Ermenistan işgaline karşı mücadelesini, 1980-1988 yıllarındaki İran-Irak Savaşı'na benzeterek, 'Sadece ateşkes istemek ve müzakere çağrısında bulunmak da yeterli değildir. Bize dayatılan savaşta beklediğimiz gibi haklı tarafın kim olduğunu görmek gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

AA29 Eylül 2020 Salı 17:18 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 17:21
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İran devriminin teorisyenlerinden Ayetullah Murtaza Mutahhari'nin oğlu ve Eski Meclis Başkan Yardımcısı Mutahhari, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarındaki işgalinden kaynaklanan iki ülke arasındaki çatışmalara ilişkin ülkesinin politikasını eleştirdi.

Bakü ve Erivan arasındaki çatışmaların Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalinden kaynaklandığına işaret eden Mutahhari, "Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Karabağ konusunda daha önceki çatışmada olduğu gibi etnik kaygılarla Ermenistan tarafında yer almamaya dikkat etmelidir." uyarısında bulundu.

Mutahhari, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Ermenistan işgaline karşı mücadelesini, 1980-1988 yıllarındaki İran-Irak Savaşı'na benzeterek, "Sadece ateşkes istemek ve müzakere çağrısında bulunmak da yeterli değildir. Bize dayatılan savaşta beklediğimiz gibi haklı tarafın kim olduğunu görmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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