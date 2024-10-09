İran'a misillemeye hazırlanan Netanyahu Biden ile telefonda görüştü

İsrail Başbakanlık Ofisi, X hesabından yapılan paylaşımda, Netanyahu'nun ekibiyle Biden ile telefonda görüştüğü bilgisiyle bir fotoğraf paylaştı.
Görüşmenin içeriğine ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.İRAN'A SALDIRI MASADA
İsrail'in Walla haber sitesi, gün içinde Netanyahu ile Biden'ın telefon görüşmesinde İsrail'in İran'ın füze saldırısına vereceği yanıtı ele alacağı ifade edilmişti.
Netanyahu ile Biden'ın görüşmede İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarını da konuşacağı kaydedilmişti.
Walla'ya konuşan ve adı açıklanmayan yetkililer, İsrail'in misillemesinin "önemli" olmasını beklediklerini ve İran'daki askeri hedeflere hava saldırılarının yanı sıra bir dizi suikastı da içerebileceğini ileri sürmüştü.
GALLANT'IN ZİYARETİ ERTELENMİŞTİ
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 günlük ziyaret kapsamında dün ABD'ye gitmeyi planlıyordu.
Ancak, Netanyahu'nun kendisi Biden ile telefonda konuşmadan Gallant'ın Washington ziyareti için yola çıkmasını istemediği bildirilmişti.
Bu haberin ardından Gallant'ın ABD ziyaretinin Netanyahu'nun talepleri nedeniyle bilinmeyen bir tarihe ertelendiği belirtilmişti.