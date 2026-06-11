İran'a saldırılar iptal edildi! Trump: Nihai noktalar taraflarca onaylandı, imza duyurulacak

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim" dedi.

Trump'tan sürpriz bir ateşkes açıklaması geldi. Sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklama yapan Trump, "İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim" dedi.

Görüşmelerin taraflarca onaylandığını belirten ABD Başkanı, "Görüşmeler ve nihai noktalar, hem prensipte hem de ayrıntılı düzeyde, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğerleri dahil olmak üzere tüm taraflarca onaylanmıştır" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'ndaki ablukaya da değinen Trump, "Deniz ablukası, işlemler tamamlanana kadar tam olarak yürürlükte kalacaktır. İmza zamanı ve yeri kısa süre içinde duyurulacaktır" açıklamasını yaptı.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın iddiasının aksine ABD ile muhtemel anlaşma için hiçbir mutabakat metninin Tahran tarafından henüz onaylanmadığını duyurdu.

Brent petrolün varili ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşma sürecinin ilerlediğine yönelik açıklamaların etkisiyle 90 doların altına geriledi.

Endonezya'nın, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinde yaşanan aksamalar nedeniyle Afrika ülkelerinden petrol tedarik etmeye çalıştığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump: İran'a saldırıları iptal ettim. Yapılan görüşmeler sonucunda bu akşamki bombalamalar iptal

ABD medyası, Birleşik Arap Emirlikler (BAE) ile İran'ın üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin savaşın başlamasından bu yana ilk kez yüz yüze görüştüğünü aktardı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçirecekleri" yönündeki tehdidine, "yanlış stratejiler ve fevri kararların ABD için kötü sonuçları olacağı" şeklinde karşılık verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a bu gece de saldırı düzenleyeceklerini duyurmasının ardından bu akşam daraltılmış güvenlik kabinesini toplayacağı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a dün gece düzenlenen saldırıların ardından, bu gece "daha kapsamlı ve şiddetli" saldırılar olacağını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) 10 Haziran'da Umman Körfezi'nde İran'a uygulanan ablukayı ihlal eden bir petrol tankerini füzeyle etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

İran'ın yeni hedef listesine, ABD'li iş insanı Elon Musk'ın şirketlerinin bölgedeki kontrolü altında bulunan kuruluşların dahil edildiği belirtildi.

Kuveyt ordusu, İran'ın ülkeye yönelik saldırısında son 48 saatte hava sahasına giren 24 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "çok uzak olmayan bir gelecekte" (Basra Körfezi'ndeki) Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğini belirtti

ABD ordusu, Umman Körfezi'nde Gine-Bissau bayraklı "M/T Jalveer" gemisine saldırdı. Gemi, ABD'nin bu hafta ateş açtığı 3'üncü ticari gemi oldu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her konuda aynı fikirde olmadığını belirterek Netanyahu'nun İran konusunda ABD ile ilişkilerde "bazı konularda yanıldığını" söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile İran'a itidal ve müzakere sürecine dönme çağrısında bulunarak "Gerginliğin yeniden artması, bölgedeki durum ve uluslararası ekonomi için ek olumsuz sonuçlar doğuracak." dedi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran'ın ülkeye yönelik tekrarlanan saldırılarını kınayarak, söz konusu eylemlerin bölgede gerilimleri düşürmeyi amaçlayan çabaların baltalanması anlamına geldiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin son saldırılarının Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi ve uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiğini belirterek, söz konusu saldırıların mevcut ateşkesi fiilen işlevsiz hale getirdiğini bildirdi.

Umman açıklarında ABD füzesi ile vurulan İran kargo gemisinin mürettebatının, bölgedeki gemiler tarafından kurtarılarak Umman'a ulaştırıldığı bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında tırmanan gerilimden derin endişe duyduklarını belirterek, taraflara ateşkese uymaları ve diyalog için alan açmaları çağrısında bulundu.

Tahran Eyaleti Acil Durumlar Başkanı Mohammad Esmail Tavakoli, gece boyunca ABD'nin düzenlediği saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

ABD'li yayın kuruluşu CNN, dün geceki saldırılara rağmen ABD ile İran arasındaki görüşmelerin rayında ilerlediğini yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın azalan füze stoklarına karşı bu hafta savunma sanayisinden liderlerle görüşmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Ürdün ordusu, İran'dan Zerka kentine fırlatılan 20 füzenin imha edildiğini duyurdu.

Bahreyn'de İran'dan düzenlendiği belirtilen insansız hava aracı saldırısında (İHA), 11 yaşındaki bir kız çocuğunun yaralandığı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.

ABD'nin Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak 10 Haziran gecesi İran'a yönelik başlattığı saldırılarda bir içme suyu tesisini yok ettiği öne sürüldü.

ABD'nin Amman Büyükelçiliği, İran'ın saldırısı sonrası Ürdün'deki ABD vatandaşlarına güvenli yerlere geçmeleri uyarısında bulundu.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İran'ın ülkeye yönelik saldırılarının ardından hava sahasının geçici olarak kapatıldığını açıkladı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, son iki saat içinde ikinci kez sirenlerin çaldığını duyurarak, halka güvenli bölgelere gitme çağrısında bulundu.

Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik saldırı nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

İran, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Ürdün'deki Muvaffak Salti askeri üssünün de füze saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a gerçekleştirilen ve ülkenin gözlem, iletişim ve hava savunma altyapısını hedef alan son saldırıların tamamlandığını açıkladı.

İran basını, Tahran yakınlarındaki Veramin ilçesi çevresine saldırı düzenlendiğini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD'nin ülkenin güneyindeki saldırılarının ardından bölgeyi ABD için "cehenneme çevireceklerini" ifade etti.

İran'ın Kerec, Kazvin ve güneydeki Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkede sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli yerlere gitme çağrısı yaptı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki farklı hedeflere "öz savunma" amaçlı yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki üslerde ABD'ye ait "18 önemli hedefi" vurduğunu bildirdi.

İran ordusu, ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosu'na insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgelere düzenlediği saldırılara ilişkin, "Terörist ABD ordusunun her türlü saldırganlığına kesin bir şekilde cevap vereceğiz." açıklamasında bulundu.

İranlı üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı yetkililerin ateşkes için kendisiyle iletişime geçtiğine ilişkin iddiasını "tamamen yalan" diyerek reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmaya varılmaması durumunda saldırıların "şiddetli" şekilde süreceğini bildirdi.

İran basını, ABD'nin Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentine düzenlediği saldırıda 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran ordusu: ABD'nin her türlü saldırısına karşılık vereceğiz.

ABD'nin İran'da çok sayıda hedefe düzenlediği saldırılara İsrail ordusunun doğrudan katılmadığı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki gemiyi vurduğunu duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki bölgelere saldırı düzenlemesinin ardından Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurdu.

01:49 İran: Hürmüz Boğazı, petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin geçişine kapatılmıştır ve her türlü geçişe müdahale edilecektir.

01:15 İran basını: İran'ın güneyindeki denizde İran ve ABD güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

00:56 İran basını: Keşm ve Hengam adalarında bazı noktalar saldırıların hedefi oldu.

00:50 ABD ordusu, İran'daki çok sayıda hedefe saldırı başlattığını açıkladı.

00:40 ABD'nin İran'a saldıracağını duyurmasının ardından, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Minab kentlerinden de patlama sesleri geldiği bildirildi.

İran medyası: Sirik, Kiş ve Minab'da patlama sesleri var.

00:20 ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, "son bölgesel gelişmeler nedeniyle" ABD vatandaşlarının Irak'a seyahat etmemelerini, Irak'ta olanlarınsa derhal ülkeyi terk etmelerini istedi

00:12 ABD'nin İran'a saldıracağını duyurmasının ardından İran basını Fars eyaletinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

00:01 İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın İranlı bir askeri kaynağın açıklamalarına dayandırdığı haberinde, İran'ın, ABD çıkarlarına dair yeni hedefler belirlediği ve olası saldırı durumunda bunları vuracağı belirtildi.