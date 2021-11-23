İran'a suçlama: İsrail ordusu bu girişimi engelledi

AA 23 Kasım 2021 Salı 14:27 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 14:27

İsrail'deki Reichman Üniversitesinin düzenlediği panelde konuşan Gantz, İran'ın 2018 yılında Batı Şeria'daki gruplara ulaştırmak üzere Suriye'deki T-4 Hava Üssü'nden TNT yüklü bir İHA havalandırdığını ancak İsrail ordusunun kuzeyde bu aracı düşürdüğünü dile getirdi.

Gantz, "İran, İHA'larını sadece saldırılar değil aynı zamanda vekillerine silah taşımak için kullanıyor." dedi.

İran'ın Yemen, Suriye, Irak ve Lübnan gibi ülkeleri kontrolü altına alma prensibiyle çalıştığını belirten Gantz, Venezuela'ya silah ve yakıt transferi, Kudüs Gücü'nü Latin Amerika'da kullanma, Afganistan'a uzanma gibi eylemlerle İran'ı bölge dışına uzanmakla suçladı.

İsrail Savunma Bakanı, İran'ın İHA'larını, "çok yüksek isabette ve binlerce kilometre uzağa gidebilen stratejik bir silah" şeklinde tanımladı.

İsrail'in ABD ve diğer ülkelerle İran konusunda iş birliğine devam edeceğini belirten Gantz, nükleer anlaşma müzakerelerine ilişkin şunları kaydetti:

"Diplomatik çözümün en iyisi olduğuna şüphe yok. Fakat aynı zamanda, diplomasiyi diğer araçlarla sürdürme anlamına gelecek şekilde masada bir güç gösterisi de olmalı. Bazen, güç göstermek daha fazla güç kullanmanın önüne geçebilir."