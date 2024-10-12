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Dünya

İran'a uçak yolculuğu yapacaklar dikkat! Yasak getirildi

İran, uçuşlara cep telefonu dışında elektronik haberleşme cihazlarının alınmasını yasakladı.

AA12 Ekim 2024 Cumartesi 14:27 - Güncelleme:
İran'a uçak yolculuğu yapacaklar dikkat! Yasak getirildi
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İran, uçaklara cep telefonu dışında elektronik haberleşme cihazların alınmasını yasakladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, uçuş emniyetini sağlamak için cep telefonu dışında çağrı cihazı, telsiz gibi elektronik iletişim cihazlarının uçağa alınmasının yasaklandığını duyurdu.

Yazerlu, söz konusu yasak kararının yolcu kabini ve kargo bölümünü de kapsadığını ve yolculardan cep telefonu dışındaki elektronik haberleşme cihazlarını uçağa taşımaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi.

  • İran uçuş kısıtlaması
  • elektronik yasak
  • cep telefonu dışı izin

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