İran'a uçuşları durdurma kararını 13 Nisan'a kadar uzattılar

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, İran'ın başkenti Tahran'a yaptığı uçuşları güvenlik gerekçesiyle durdurma kararını, 13 Nisan'a kadar uzattığını bildirdi.

Lufthansa basın ofisinden AA muhabirine yapılan açıklamada, bölgedeki mevcut durum sebebiyle Tahran'a yapılacak uçuşların, 13 Nisan Cumartesi de dahil olmak kaydıyla askıya alındığını ifade etti.

Açıklamada, bu kararın bölgedeki mevcut durum nedeniyle verildiği belirtildi.

Lufthansa şirketi, dün, bugünkü Tahran uçuşlarını güvenlik sebebiyle durdurduğunu açıklamıştı.