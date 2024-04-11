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Dünya

İran'a uçuşları durdurma kararını 13 Nisan'a kadar uzattılar

Lufthansa, Tahran'a uçuşlarını durdurma kararını 13 Nisan'a kadar uzattı.

AA11 Nisan 2024 Perşembe 12:12 - Güncelleme:
İran'a uçuşları durdurma kararını 13 Nisan'a kadar uzattılar
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Alman hava yolu şirketi Lufthansa, İran'ın başkenti Tahran'a yaptığı uçuşları güvenlik gerekçesiyle durdurma kararını, 13 Nisan'a kadar uzattığını bildirdi.

Lufthansa basın ofisinden AA muhabirine yapılan açıklamada, bölgedeki mevcut durum sebebiyle Tahran'a yapılacak uçuşların, 13 Nisan Cumartesi de dahil olmak kaydıyla askıya alındığını ifade etti.

Açıklamada, bu kararın bölgedeki mevcut durum nedeniyle verildiği belirtildi.

Lufthansa şirketi, dün, bugünkü Tahran uçuşlarını güvenlik sebebiyle durdurduğunu açıklamıştı.

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