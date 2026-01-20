İSTANBUL 7°C / 0°C
20 Ocak 2026 Salı
Dünya

İran'a yapılan Davos daveti iptal edildi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos'taki etkinliğine yönelik kendisine iletilen davetin 'İsrail ve ABD merkezli yalanlar ve siyasi baskılar' nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

20 Ocak 2026 Salı 07:22
İran'a yapılan Davos daveti iptal edildi
Erakçi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "WEF, İsrail ve ABD merkezli vekilleri ile savunucularının yalanları ve siyasi baskısı nedeniyle Davos'a katılımımı iptal etti." ifadelerini kullandı.

İran'da son dönemde yaşanan olaylara ilişkin alınan güvenlik önlemlerinin "silahlı şiddet ve DEAŞ tarzı cinayetlere" yanıt olduğunu savunan Erakçi, söz konusu eylemlerin açık biçimde Mossad tarafından desteklendiğini dikkati çekti.

Erakçi, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım sırasında bu ülkenin Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 2024'ün başlarında Davos'ta yer aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Üzücü ironi şu: İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı ve 71 bin masum insanın toplu katliamı, Dünya Ekonomik Forumu'nu İsrailli yetkililere gönderilen herhangi bir daveti iptal etmeye zorlamadı."

Bu duruma rağmen WEF'in İsrailli yetkililere karşı herhangi bir adım atmamasını "çifte standart", "ahlaki yozlaşma" ve "entelektüel çöküş" olarak nitelendiren Erakçi, ayrıca son dönemdeki protestolar sırasında yaşanan şiddet olaylarını gösterdiğini iddia ettiği bir görüntü derlemesini de paylaştı.

İranlı bakanın paylaştığı söz konusu görüntüler, güvenlik görevlilerinin öldürüldüğü silahlı saldırılar, sivillere yönelik organize saldırılar, patlamalar ve çeşitli kentlerde kaos sahnelerine yer veriyor.

