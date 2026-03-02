İSTANBUL 12°C / 4°C
2 Mart 2026 Pazartesi
Dünya

İran'a yönelik saldırılar ne kadar sürecek? Trump'tan savaş senaryosu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların dört hafta veya daha kısa sürebileceğini ifade etti.

2 Mart 2026 Pazartesi 00:36
Daily Mail gazetesine konuşan Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'a Suudi Arabistan'ın başlangıçta hedef alındıktan sonra İran'a saldırılar başlatabileceği iddiaları sorulduğunda, "Onlar da savaşıyorlar, onlar da savaşıyorlar." ifadesini kullandı.

İran'a yönelik saldırıların dört hafta boyunca devam edebileceği ihtimalinden bahseden Trump, "Bu her zaman yaklaşık dört haftalık bir süreç olmuştur, bu yüzden ne kadar güçlü olursa olsun, büyük bir ülke olduğu için dört hafta veya daha kısa sürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

⁠ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

