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İran'da 12 dağcı kayboldu

İran'ın Gilan ve Erdebil eyaletleri arasında yer alan Esalim ve﻿﻿ Halhal dağlık bölgesinde 12 dağcı kayboldu.

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İran'ın Gilan ve Erdebil eyaletleri arasında yer alan Esalim ve Halhal dağlık bölgesinde 12 dağcı kayboldu.

İran Kızılayı Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Şahin Fethi, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin kuzeybatısında yer alan ve yoğun kar yağışı görülen Esalim ve Halhal dağlık bölgesinde 12 dağcının kaybolduğunu ifade etti.

Fethi, bölgeye gönderilen 4 arama ve kurtarma timi ile yöre halkının katılımıyla kaybolan dağcıları arama çalışmalarının sürdürüldüğünü de kaydetti.

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