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Dünya

İran'da 2 kişi idam edildi

İran'da 10 yıl önce bombalı saldırı düzenlemekle suçlanan 2 kişi idam edildi.

AA14 Temmuz 2020 Salı 22:42 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 22:42
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İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde 10 yıl önce bombalı saldırı düzenlemekle suçlanan 2 kişinin idam edildiği bildirildi.

Batı Azerbaycan Adliyesinden yapılan yazılı açıklamada, 2010'da Mahabad kentinde 12 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle 2 kişinin Urumiye kentinde idam edildiği aktarıldı.

Açıklamada Urumiye Cezaevi'nde gerçekleştirilen infazlar esnasında saldırıda hayatını kaybedenlerin bazı yakınlarının da hazır bulunduğu ifade edildi.

Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili de bugün İran Savunma Bakanlığı Hava-Uzay Kurumundan emekli Rıza Asgari'nin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına casusluk yaptığı gerekçesiyle idam edildiğini duyurmuştu.

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