İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2336
  • EURO
    6,8843
  • ALTIN
    319.519
  • BIST100
    105994
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da 300 bin ekiple evlerde sağlık taramasına başlanacak
Dünya

İran'da 300 bin ekiple evlerde sağlık taramasına başlanacak

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde 300 bin ekiple evlerde sağlık taramasına başlayacaklarını bildirdi.

AA01 Mart 2020 Pazar22:51 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 22:51

Nemeki, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsünü yenmek amacıyla milletçe seferberlik başlatacaklarını ve 2 gün içinde 300 bin ekip oluşturarak evlerde sağlık taramasına başlayacaklarını ifade etti.

Kovid-19 salgınıyla mücadele için sünnet, düğün ve benzeri merasimlerin düzenlenmemesi çağrısında bulunan Nemeki, ayrıca cami cemaatlerinin de en aza inmesi gerektiğini, geçen hafta cuma namazlarının bu nedenle kılınamadığını belirtti.

İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında 978 kişinin enfekte olduğunu ve 54 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Bahar Kalkanı'ndan yeni görüntüler! Böyle vuruldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Böylesi ilk kez yapıldı! Türkiye'nin operasyonu dünya savaş tarihine geçti
Böylesi ilk kez yapıldı! Türkiye'nin operasyonu dünya savaş tarihine geçti

Böylesi ilk kez yapıldı! Türkiye'nin operasyonu dünya savaş tarihine geçti

Rus muhabir: Her şey tersine döndü, Türkiye savaşın seyrini değiştirdi
Rus muhabir: Her şey tersine döndü, Türkiye savaşın seyrini değiştirdi

Rus muhabir: Her şey tersine döndü, Türkiye savaşın seyrini değiştirdi

SİHA'ların Esed rejimine verdiği zarar PKK'lıları korkuttu
SİHA'ların Esed rejimine verdiği zarar PKK'lıları korkuttu

SİHA'ların Esed rejimine verdiği zarar PKK'lıları korkuttu

Türkiye'den savunmada önemli adım
Türkiye'den savunmada önemli adım

Türkiye'den savunmada önemli adım
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.