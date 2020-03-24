İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4831
  • EURO
    7,0516
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    87861.6
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da 41 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan tekneye el konuldu
Dünya

İran'da 41 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan tekneye el konuldu

İran Sahil Güvenlik ekipleri, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletinin birkaç mil açığında 41 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir tekneye el koyarak, 7 kişiyi gözaltına aldı.

AA24 Mart 2020 Salı 14:03 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 14:03
ABONE OL

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Buşehr Sınır Komutanı Veliyullah Rızainejad, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri ekiplerinin iş birliğiyle kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin, Buşehr'deki Rüstemi Limanı'nın birkaç mil açığında kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen bir tekneyi durdurduğunu belirten Rızainejad, "Ulusal Petrol Şirketinin hesaplamalarına göre, gemide 41 bin litre mazot ele geçirildi." dedi.

Rızainejad, teknedeki 7 kişinin de gözaltına alındığını aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mersin'i pilot il ilan etti... Tam kapasite çalışıyorlar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...
Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...

Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...

Hastaların tamamı iyileşti
Hastaların tamamı iyileşti

Hastaların tamamı iyileşti

İşte Fatih Terim'in son durumu
İşte Fatih Terim'in son durumu

İşte Fatih Terim'in son durumu

'Sokağa çıkın'
'Sokağa çıkın'

'Sokağa çıkın'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.