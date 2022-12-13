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Dünya

İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem

İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA13 Aralık 2022 Salı 21:27 - Güncelleme:
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, merkez üssü Güney Horasan eyaletine bağlı Boşruye şehri yakınları olan deprem yerel saatle 17.44'te kaydedildi.

Sarsıntı yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depreme ilişkin açıklamada bulunan Boşruye Kaymakamı Hasan Alizade, hasar tespit çalışmaları için deprem bölgesine 2 ekip gönderdiklerini kaydederek, muhtar ve köylülerden aldıkları ilk bilgilere göre depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Özellikle kırsal yerleşim birimlerinde cam kırılması ve duvar çatlaması gibi hasarların oluştuğunu aktaran Alizade, güvenlik tedbirleri çerçevesinde şehirdeki tüm okulların yarın için tatil edildiğini açıkladı.

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