Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Ruyder kenti olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 11.10'da kaydedildi. Depremin yerin 16 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.