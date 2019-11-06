İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem oldu
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Ruyder kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Ruyder kenti olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 11.10'da kaydedildi. Depremin yerin 16 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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