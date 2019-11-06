23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7624
  • 6,3881
  • 275.827
  • 100468
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem oldu

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Ruyder kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Ruyder kenti olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 11.10'da kaydedildi. Depremin yerin 16 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Milletvekiline önce çiçek verdi, sonra göğsünden bıçakladı! İşte o anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ASELSAN'dan 54,5 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN'dan 54,5 milyon dolarlık sözleşme

Beşiktaş'ta 6 yıldız isim İstanbul'da bırakıldı

Beşiktaş'ta 6 yıldız isim İstanbul'da bırakıldı

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

Konut ve çeyiz hesabına alternatif modeller yolda

Konut ve çeyiz hesabına alternatif modeller yolda

Balıkçılardan 'mavi ışık' oyunu

Balıkçılardan 'mavi ışık' oyunu

4 kardeşin sır ölümünde ilk tespit

4 kardeşin sır ölümünde ilk tespit

Türk bilim insanı Hawking'den ilham aldı, konuşma cihazı üretti

Türk bilim insanı Hawking'den ilham aldı, konuşma cihazı üretti

'Soğuklar başladı...' notuyla paylaşıldı! Hepsini vücuduna sarmış

'Soğuklar başladı...' notuyla paylaşıldı! Hepsini vücuduna sarmış
 

POPÜLER HABERLER

Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım videosu

Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım videosu

Evrenin en göz alıcı fotoğrafları

Evrenin en göz alıcı fotoğrafları

İşte sonbaharda kartpostallık manzaralar sunan o göl

İşte sonbaharda kartpostallık manzaralar sunan o göl

Dünyanın en güzel buzul manzaraları

Dünyanın en güzel buzul manzaraları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA