İran'da 6 casus idam edildi

İran'da İsrail'le bağlantılı idamlar sürüyor. Resmi medyada yer alan habere göre İsrail ile iş birliği yaptıkları ve son yıllarda Huzistan eyaletinde düzenledikleri silahlı saldırılarla ülkenin güvenliğini hedef aldıkları gerekçesiyle 6 kişi idam edildi.

Haberde, mevcut delil ve belgeler doğrultusunda sanıklara idam cezası verildiği, soruşturma ve yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından kararın Yüksek Mahkeme tarafından onaylandığı ve cezalarının bu sabah infaz edildiği belirtildi.

Ayrıca söz konusu kişilerin güvenlik güçleri ve sivillere yönelik çok sayıda suikast ve saldırıda doğrudan yer aldıklarının tespit edildiği kaydedildi.

Suçlarını ayrıntılı şekilde itiraf ettikleri de aktarılan haberde, bomba yapımı ve yerleştirilmesi, Hürremşehr kentinde bir benzin istasyonunun patlatılması, bankalara silahlı saldırı düzenlenmesi, askeri bir merkeze el bombası atılması ve camilere ateş açılması gibi sabotaj eylemlerini planladıkları ve gerçekleştirdikleri ifade edildi.