İran'da 8 aktiviste ''ABD'yle iş birliği'' ve ''casusluk'' suçundan 4 ila 10 yıl hapis

AA 18 Şubat 2020 Salı12:09 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 12:09

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, casusluk suçlamasıyla yargılanan çevre aktivistleri hakkında verilen kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Daha önce verilen hapis cezalarının Yüksek Mahkeme tarafından onandığını aktaran İsmaili; Murad Takbaz, Nilüfer Beyani, Humen Cukar, Tahir Kadiriyan, Sam Recebi ve Sepide Kaşan Dust adlı sanıkların "ABD hükümeti ile iş birliği" suçundan 6 ile 10 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldığını belirtti.

İsmaili, Emir Hüseyin Haleki Hamidi'nin "casusluk" suçundan 6 yıl ve Abdurrıza Kuhpaye'nin de "ulusal güvenliğe karşı eylem" suçundan 4 yıl hapse mahkum edildiğini kaydetti.

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İran'ın farklı eyaletlerinde 2018 başlarında birçok çevre aktivisti tutuklanmış ve haklarında "çevrecilik kisvesi altında askeri merkezlere yönelik casusluk faaliyetinde bulundukları" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Bu süreçte İran ve Kanada vatandaşı çevre aktivisti Kavus Seyyid İmami, Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde hayatını kaybetmişti. Sosyoloji alanında akademisyenlik yapan Seyyid İmami, İran'ın nadir bulunan hayvanlarını korumak için faaliyetlerde bulunan Pers Vahşi Yaşam Mirası Vakfı Müdürlüğünü de yürütüyordu.

Aralarında Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı Danışmanı Ian Redmond ve BM Barış Elçisi unvanına sahip Jane Goodall'ın da olduğu 330 bilim insanı, çevre aktivisti ve akademisyen, Kasım 2018'de İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir mektup yazarak "tutuklu çevre aktivistlerinin adil yargılanmasını" talep etmişti.

Yargı Erki Sözcüsü İsmaili, 21 Kasım 2019'da yaptığı açıklamada, Tahran Devrim Mahkemesi tarafından yargılanan aktivistlerin 4 ile 10 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldığını ancak karara 20 gün içinde itiraz hakkının bulunduğunu duyurmuştu.