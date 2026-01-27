İSTANBUL 16°C / 8°C
Dünya

İran'da 9 ayda 108 Starlink uydu terminali ele geçirildi

İran Emniyeti Ekonomik Güvenlik Departmanı Müdürü Hüseyin Rahimi, son 9 ayda 108 Starlink uydu terminali ele geçirdiklerini söyledi.

AA27 Ocak 2026 Salı 16:57 - Güncelleme:
İran'da 9 ayda 108 Starlink uydu terminali ele geçirildi
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Rahimi, İran'da Starlink uydu terminallerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SON 9 AYDA TOPLAMDA 108 STARLİNK UYDU TERMİNALİ ELE GEÇİRİLDİ"

Rahimi, protesto gösterileri sırasında Kürdistan eyaletinde ülkeye kaçak yollarla sokulmuş 51 adet Starlink uydu terminali yakaladıklarını hatırlatarak, "Son 9 ayda toplamda 108 Starlink uydu terminali ele geçirildi." dedi.

Rahimi ayrıca, Starlink uydu terminallerinin güvenlik karşıtı bir ürün olarak değerlendirildiğini ve bu cihazları bulunduranlara karşı yasal işlem uygulanacağını belirtti.

YOĞUN BİR ÇABA

İran'da devam eden protestolar sırasında internetin kesilmesi üzerine bazı göstericiler ABD'li milyarder Elon Musk'tan uydu interneti hizmeti veren Starlink şirketi ile İran geneline internet erişimi sunmasını istemişti. Bunun üzerine İranlı güvenlik birimleri ülkeye kaçak yollarla sokulan Starlink uydu terminallerini bulmak için yoğun bir çaba içerisine girmişti.

İran, ülkede yasak olan Starlink'in sunduğu internet hizmetini çok büyük oranda engellemeyi de başarmıştı.

