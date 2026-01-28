İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2026 Çarşamba / 10 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4155
  • EURO
    51,8255
  • ALTIN
    7373.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da ABD hazırlığı: Önceliğimiz müzakere değil savunma
Dünya

İran'da ABD hazırlığı: Önceliğimiz müzakere değil savunma

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD-İran arasındaki gerilime ilişkin, 'Tahran'ın şu anki önceliği ABD ile müzakere etmek değil, ülkemizi savunmak için hazırlıklı olmak' dedi.

IHA28 Ocak 2026 Çarşamba 19:06 - Güncelleme:
İran'da ABD hazırlığı: Önceliğimiz müzakere değil savunma
ABONE OL

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, yabancı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ABD-İran arasındaki gerilime değinen Garibabadi, şu anda ABD ile herhangi bir müzakere yapılmadığını ancak mesajlaşmaların sürdüğünü söyledi.

"UYGUN KARŞILIK VERİLECEK"

İran ve ABD'nin müzakere masasına otursa bile, bunun İran'ın muhtemel bir savaşa hazırlık düzeyini azaltacağı anlamına gelmeyeceğini belirten Garibabadi, ABD'nin sınırlı bir saldırı düzenlemesi halinde buna uygun bir karşılık verileceğini vurguladı. Garibabadi, "Tahran'ın şu anki önceliği ABD ile müzakere etmek değil, ülkemizi savunmak için yüzde 200 hazırlıklı olmak" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.