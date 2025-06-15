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Dünya

İran'da ajan avı! Mossad hücre evinde kıstırıldı

İran Emniyet Teşkilatı, İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Aylar süren istihbarat takibi sonucunda tespit edilen şahıslar bir hücre evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

IHA15 Haziran 2025 Pazar 15:10 - Güncelleme:
İran'da ajan avı! Mossad hücre evinde kıstırıldı
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İran'da İsrailli ajanlara yönelik operasyon düzenlendi. İran Emniyet Teşkilatı, İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 kişinin Elburz eyaletine bağlı Savocbolag kentinde gözaltına alındığını açıkladı.

AYLAR SÜREN İSTİHBARAT TAKİBİ

Emniyet Teşkilatı'nın yazılı açıklamasına göre, söz konusu kişilerin aylar süren istihbarat takibi sonucunda tespit edilerek bir hücre evine düzenlenen operasyonla yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, patlayıcı madde, el yapımı bomba, tuzaklı düzenekler ve hassas elektronik ekipmanlar ürettikleri tespit edildi. Operasyon sırasında hücre evinde yapılan aramalarda, büyük miktarda patlayıcı madde, teknik ekipman ve bazı gizli belgelere el konulduğu bildirildi.

SABOTAJ GİRİŞİMLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Açıklamada ayrıca, gerçekleştirilen operasyon sayesinde bazı sabotaj girişimlerinin önüne geçildiğini vurgulanırken, olayla ilgili daha fazla bilginin ve şüphelilere ait ifadelerin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

  • İran Emniyet Teşkilatı
  • Mossad Operasyonu
  • Gözaltı Olayı

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