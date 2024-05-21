İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2024 Salı / 14 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2006
  • EURO
    35,0317
  • ALTIN
    2499.24
  • BIST100
    10739.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da 'AKINCI' paniği! ''Stratejik noktalar ifşa oldu''
Dünya

İran'da 'AKINCI' paniği! ''Stratejik noktalar ifşa oldu''

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bulunduğu helikopterin enkazını tespit edemeyen İran, Ankara'dan yardım talep ederek, stratejik noktalarının erişimini Türkiye'ye açtı. AKINCI İHA, kaza enkazını bulup koordinatları İran makamlarıyla paylaşırken bu durum ülkede başka panik havasını da beraberinde getirdi. İran medyası, Türkiye'nin füze merkezlerini ve stratejik noktaları tespit ettiğini ileri sürdü.

21 Mayıs 2024 Salı 08:44 - Güncelleme:
İran'da 'AKINCI' paniği! ''Stratejik noktalar ifşa oldu''
ABONE OL

Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknoloji harikası AKINCI TİHA, dünya kamuoyunun bir kez daha gündeminde.

İran geçtiğimiz gün, helikopter kazası yapan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerini bulamayınca Türkiye'den, arama kurtarma yardımı için devreye girmesini istedi.

ENKAZI AKINCI BULDU

Türkiye'nin helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği AKINCI İHA ise, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek kaza noktasını buldu.

AKINCI İHA koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı. İlerleyen saatlerde enkaza ulaşıldı, Reisi'nin hayatını kaybettiği açıklandı.

Akıncı'nın devreye girmesi ise İran'da başka panik havası meydana getirdi.

"FÜZELERİMİZİN YERİ İFŞA OLDU"

İran medyası ve ülkedeki sosyal medyası kullanıcıları, İran'da uçuş gerçekleştiren Akıncı İHA'sının, ülkenin askeri tesisleri ve füze merkezleri üzerinden uçtuğunu söyledi.

Özellikle füzelerin her seferinde İran tarafından nükleer tehdit olarak kullanılması sebebiyle bu uçuşun, ülkenin Türkiye'ye karşı yeni bir zafiyet açığı oluşturduğu düşünülüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.