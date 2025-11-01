İSTANBUL 21°C / 13°C
Dünya

İran'da alevler geceyi aydınlattı: LPG dolum tesisinde korkunç yangın

Şiraz kentindeki LPG dolum tesisinde çıkan yangın, peş peşe patlamalarla büyüdü. Alevler itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

1 Kasım 2025 Cumartesi 23:52
İran'da alevler geceyi aydınlattı: LPG dolum tesisinde korkunç yangın
İran'ın Şiraz kentinde bulunan bir LPG dolum atölyesinde çıkan geniş çaplı yangında 9 kişi yaralandı.

İran'ın Şiraz kentindeki bir LPG dolum atölyesinde yangın çıktı. Yangın sırasında yaşanan patlamalar ise kameralara yansıdı. Şiraz İtfaiye Şefi Hadi Eydipur olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Cevadiye Sanayi Sitesi'nde LPG dolumu ve satışı yapılan bin metrekarelik bir atölyede yerel saatle 18.01'de geniş çaplı bir yangın çıktı. Olayda 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'si olay yerinde ayakta tedavi edilirken, 2 kişi hastaneye sevk edildi" dedi.

Operasyonun yüksek risk taşıdığını vurgulayan Eydipur, "İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve yangına toplam 11 itfaiye aracıyla üç farklı noktadan müdahale edildi. Ekiplerimiz, yüksek basınçlı su hatları ve monitörler kullanarak 50 ve 60 kiloluk LPG tüpleri ile piknik tüplerine hızla müdahale etti. Yangının sebep olduğu patlamalar nedeniyle bazı tüpler 300 metreye kadar fırladı ancak alevlerin atölyeye ve çevredeki evlere sıçraması önlenerek büyük bir felaket engellendi" ifadelerini kullandı.

Eydipur, yangının çıkış nedenine ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü belirterek, olay sonrası uzman ekiplerin bölgede detaylı bir çalışma başlattığını ifade etti.

