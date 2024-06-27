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Dünya

İran'da anketlerde Reformistlerin adayı yarışı önde götürüyor

İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından seçime giden İran'da yapılan bir ankete göre yarışı yüzde 33,1 ile reformist aday Mesud Pezeşkiyan önde götürüyor.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 10:16 - Güncelleme:
İran'da anketlerde Reformistlerin adayı yarışı önde götürüyor
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İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) 26 Haziran'da ülke genelinde cumhurbaşkanı seçimine ilişkin yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

Ülkede 31 eyalette 18 yaş üstü 3 bin 589 kişiyle yapılan ankette seçime kesin katılacağını veya katılmayı düşündüğünü belirten seçmenlere "Şu anda cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılsa hangi cumhurbaşkanı adayına oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

REFORMİST ADAY ÖNDE

Katılımcıların yüzde 31,1'i reformistlerin tek adayı Pezeşkiyan'a, yüzde 28,8'i ise eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Celili'ye oy vereceklerini belirtti. Daha önceki anketlerin bir kısmında ön sıralarda yer alan Meclis Başkanı Kalibaf ise yüzde 19,1 ile üçüncü sırada yer aldı. "Muhafazakar kanatta birliği güçlendirmek için" adaylıktan çekilen Emir Hüseyin Kadızadehaşimi yüzde 2,8, Ali Rıza Zakani yüzde 2,1 ve Mustafa Purmuhammedi yüzde 1,4'de kaldı.

KARARSIZLARIN DURUMU

Katılımcıların yüzde 10,5'u "kararsız" olduğunu belirtirken yüzde 1,7'si "boş oy" kullanacağını, 0,5'i de oy vereceği adayın ismini açıklamak istemediğini söyledi. Ankete göre, katılımcıların yüzde 46'sı kesinlikle sandığa gideceğini, yüzde 7,9'u büyük olasılıkla katılacağını, yüzde 12,2'si bu konuda henüz karar vermediğini ifade etti. Ankete katılanlardan yüzde 5,1'i sandığa gitmesinin düşük ihtimal olduğunu ifade ederken yüzde 28,8'i hiç bir şekilde oy kullanmayacağını belirtti.

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