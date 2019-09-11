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İran'da Avustralya ve İngiltere vatandaşı 3 kişi tutuklandı

İran'da Avustralya vatandaşı 3 kişinin açıklanmayan gerekçelerle tutuklandığı ve tutuklananlardan bir akademisyenin 10 yıl hapse mahkum edildiği bildirildi.

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İngiltere'nin The Times gazetesi, Avustralya-İngiltere çifte vatandaşlığına sahip iki kadın ve Avustralyalı bir erkeğin farklı zamanlarda İran'da tutuklanarak başkent Tahran'daki Evin Cezaevi'nde tutulduğunu duyurdu.

Haberde, çifte vatandaşlığa sahip bir kadın ve Avustralya vatandaşı olan eşinin 10 hafta önce turist olarak geldikleri İran'da tutuklandıkları belirtildi.

Avustralya'da bir üniversitede akademisyen olarak görev yapan Avustralya-İngiltere vatandaşı diğer kadın ise tutuklandıktan sonra yargılandığı mahkeme tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AKADEMİSYEN 1 YIL ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Avustralya yayın kuruluşu ABC News'e göre, hapse mahkum edilen akademisyen yaklaşık bir yıl önce İran'da tutuklandı.

Haberin ardından Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hükümetin İran'da tutuklu vatandaşlarına konsolosluk hizmeti sağladığı ancak dosyanın gizliliği nedeniyle daha fazla bilgi verilemeyeceği kaydedildi.

Bu nedenle tutuklu vatandaşlarının kimliğini açıklamayan Bakanlık, İran'da yabancılara karşı keyfi gözaltı uygulandığı uyarısında bulunarak, Avustralyalıları yayımlanan seyahat tavsiyelerine uymaya çağırdı.

İngiltere hükümetinden ise henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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