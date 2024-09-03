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Dünya

İran'da Avustralya'nın Tahran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Sosyal medya hesabından eşcinselliği teşvik eden paylaşımda bulunan Avustralya'nın Tahran Büyükelçisi Ian McConville, İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

AA3 Eylül 2024 Salı 15:48 - Güncelleme:
İran'da Avustralya'nın Tahran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
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İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, sosyal medya hesabından "saldırgan" bir paylaşım yapmasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Büyükelçi McConville'e söz konusu içeriğin protesto edildiği aktarıldı.

Avustralyalı Büyükelçi'ye söz konusu paylaşımın İran ve İslam kültürü ile diplomatik temsilcilerin bulundukları ülkelerin yasa ve düzenlemelerine saygı gösterme konusundaki davranışlarını düzenleyen Viyana Diplomatik Sözleşmesine aykırı olduğu ve bu tür durumların tekrarından kaçınması gerektiği iletildi.

McConville ise İran halkına ve değerlerine hakaret etmediğini ve paylaşımında İran'ın adının geçmediğini savunarak, Tahran'ın konuya ilişkin tutumunu hükümetine ileteceğini aktardı.

Avustralya'nın Tahran Büyükelçisi McConville, elçiliğin Instagram hesabından eşcinselliği teşvik eden bir paylaşım yaparak, "Bugün ve her gün, herkesin, özellikle LGBTQIA+ gençlerin kendileri olmaktan gurur duyabileceği destekleyici bir ortam yaratmaya kendimizi adadık." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu paylaşım ülkede birçok kesimin tepkisini çekmişti.

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