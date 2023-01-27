İran'da Azerbaycan Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı! Türkiye: Şiddetle kınıyoruz

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini, güvenlik amirinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakü saatiyle 08.30 sıralarında Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, kalaşnikof otomatik silahla ateş açan saldırganın büyükelçiliğin güvenlik amirini katlettiği, 2 güvenlik görevlisini ise yaraladığı belirtildi.

Saldırıyla ilgili araştırmaların sürdüğü, detaylarla ilgili kamuoyuna ek bilgilerin verileceği kaydedildi.

AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİLİĞİ SALDIRISININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Büyükelçiliğin içerisindeki kameranın çektiği görüntülerde, silahlı saldırganın içeride bulunan 3 güvenlik görevlisine ateş açtığı görülüyor. Güvenlik görevlilerinden birinin açılan ateş sonrasında yere yığıldığı, diğer görevlinin ise saldırganın üzerine atlayarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı görüntülerde yer alıyor.

TAHRAN POLİS KOMUTANLIĞI: AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİLİĞİ SALDIRGANI YAKALANDI

Fars Haber Ajansı'na göre, Rahimi, sabah saatlerinde başkent Tahran'da meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili bilgi verdi.

Rahimi, "Azerbaycan Büyükelçiliği çalışanlarının elçiliğe girişleri sırasında bir kişi silahlı saldırı düzenledi ve 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu." dedi.

Saldırganın yakalandığını aktaran Rahimi, "Saldırgan 2 küçük çocukla binaya giriyor. İlk belirlemelere göre saldırıyı şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle düzenlediği belirlendi." ifadelerini kullandı.

Rahimi, saldırganın kimliği hakkında ise bilgi vermedi.

AZERBAYCAN, TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİNİ TAHLİYE EDECEK



Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Saldırıyla ilgili araştırmaların sürdüğünü belirten Hacızade, "Bu hain saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırganın ve azmettiricilerin belirlenmesi için İran hükümetinin gerekli adımların atmasını talep ediyoruz. Her devlet, ülkesindeki büyükelçiliklerin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Azerbaycan hükümeti, Tahran Büyükelçiliğini kısa sürede tahliye etmeyi planlıyor." diye konuştu.

Hacızade, şehit güvenlik amirinin aile ve yakınlarına taziye dileklerini ileterek "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la telefonda görüştü. Çavuşoğlu, bu hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını belirtti." ifadelerini kullandı.

İRAN: AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİLİĞİNE SALDIRIYI HASSASİYETLE SORUŞTURUYORUZ



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani konuyla ilgili açıklamasında, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen ve bir kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.



Azerbaycan halkına ve hükümetine taziyelerini ileten Kenani, "Siyasi ve güvenlik makamlarının özel talimatıyla bu saldırının boyutları ve saldırganın saiki yüksek öncelik ve hassasiyetle soruşturuluyor." ifadelerini kullandı.

Kenani, "İlgili makam ve kurumların ön araştırmalarının sonucu, bu eylemin arkasında kişisel saiklerin olduğunu gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Medyanın olayla ilgili "spekülasyona yol açacak haberler" yayımlamaktan kaçınması gerektiğini ifade eden İranlı Sözcü, daha detaylı bilgilerin soruşturma süreci tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

İRAN'IN BAKÜ BÜYÜKELÇİSİ ABBAS MUSEVİ, AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI



Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, her devletin Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülükler uyarınca ülkedeki diplomatik misyonları koruması gerektiği, Büyükelçi Musevi'ye iletildi.

Musevi'ye, Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırının Azerbaycan tarafından şiddetle kınandığı, diplomatik misyonlara yönelik bu tür saldırıların kabul edilemez olduğu bildirildi.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Musevi'den İran'ın ilgili makamlarınca, terör eyleminin failinin bir an önce adalet önüne çıkarılması, terör eyleminin kapsamlı şekilde soruşturulması, suçun organizasyon ve işlenmesine karışan diğer kişilerin tespit edilerek cezalandırılması şiddetle talep edildi.

Musevi'ye, İran'da son dönemde artan Azerbaycan karşıtı planlı kampanyadan duyulan rahatsızlık ve yaşananların zaten karmaşık ilişkileri daha da gerginleştirdiği belirtildi.

Büyükelçi Musevi ise Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını ve yaşananlardan üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybeden güvenlik amiri için taziye dileğinde bulundu.

Musevi, olayın İran'ın ilgili kurumlarınca araştırıldığını, soruşturma süreci tamamlandıktan sonra kamuoyuna geniş bilgi verileceğini kaydetti.

Azerbaycan: İran gerekli tedbirleri almadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la yaptığı görüşmede, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını ve "Can Azerbaycan'ın her daim yanında olduklarını" bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınarken "Can Azerbaycan'ın her daim yanında olduklarını" vurguladı.

Çavuşoğlu, saldırıda hayatını kaybeden Büyükelçilik görevlisi için başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

- "AZERBAYCAN, HİÇBİR ZAMAN YALNIZ DEĞİLDİR"

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Can Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı lanetliyorum. Şehit kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınları ile Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan, hiçbir zaman yalnız değildir." ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, AZERBAYCAN'IN TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİNE YAPILAN SİLAHLI SALDIRIYI LANETLEDİ



Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine bu sabah düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyoruz. Bu saldırıda hayatını kaybeden Büyükelçilik personeline Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçmişte benzer saldırılara maruz kalmış olan Türkiye'nin, Azerbaycan halkının acısını derinden paylaştığı kaydedilen açıklamada, "Bu alçak saldırının sorumlularının derhal bulunarak adalete teslim edilmeleri ve tekrarının yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır. Kardeş Azerbaycan asla yalnız değildir." denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinin her zaman olduğu gibi bundan sonra da kesintisiz devam edeceği vurgulandı.

AK PARTİ'DEN AZERBAYCAN'IN TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİNDEKİ SALDIRIYA TEPKİ



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı saldırıyı lanetleyerek "Şehit olan güvenlik görevlisine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tek millet iki devlet anlayışıyla her zaman Can Azerbaycan'ın yanındayız." ifadesine yer verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da "Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, Can Azerbaycan'a başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından, "Kardeş Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Saldırıda şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." açıklamasını yaptı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY, AZERBAYCAN'IN TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİNE SALDIRIYI LANETLEDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine bu sabah düzenlenen silahlı saldırıyı lanetledi, saldırıda şehit olan güvenlik görevlisi için başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Can Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan güvenlik görevlisine Allah'tan rahmet, ailesi ve Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan ile her zaman bir ve beraberiz." ifadelerini kullandı.

İLHAM ALİYEV, AZERBAYCAN'IN TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİNE YÖNELİK SALDIRIYI KINADI



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından, "Bugün Tahran'daki büyükelçiliğimize yapılan terör eylemini şiddetle kınıyorum. Büyükelçilik ve elçilik çalışanlarını korurken şehit olan Üsteğmen Orhan Asgerov'un ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu terör eyleminin bir an önce soruşturulmasını ve teröristlerin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Diplomatik misyonlara terör saldırısı kabul edilemez." paylaşımında bulundu.