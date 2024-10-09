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  • İran'da bazı milletvekilleri, ''nükleer silah haramdır'' fetvasının değişmesini talep etti
Dünya

İran'da bazı milletvekilleri, ''nükleer silah haramdır'' fetvasının değişmesini talep etti

İran Meclisi'nde 39 milletvekili, nükleer silahı yasaklayan fetvanın değiştirilmesini istedi.

AA9 Ekim 2024 Çarşamba 12:40 - Güncelleme:
İran'da bazı milletvekilleri, ''nükleer silah haramdır'' fetvasının değişmesini talep etti
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Hamshahrionline haber sitesine göre, Meşhed Milletvekili Hasan Ali Ahlaki, konuya ilişkin bilgi verdi.

İsrail'i uluslararası hiçbir örgütün dizginleyemediğine dikkati çeken Ahlaki, "İran'ın savunma doktrininin tekrar gözden geçirilmesini içeren mektubu 39 milletvekilinin imzasıyla İran Meclisi Ulusal Güvenlik Yüksek Şurası'na sunduk." dedi.

İran lideri Ali Hamaney'in fetvası uyarınca, aralarında nükleer silahın da bulunduğu kitlesel ölümlere neden olan silahların yasak olduğunu içeren savunma doktrinine işaret eden Ahlaki, Hamaney'in konuya ilişkin fetvasının mahfuz olduğunu fakat Caferi fıkhına göre, "şartların değişmesiyle fetvanın da değişebileceği"ne vurgu yaptı.

İran'ın savunma dokrini, ülke lideri Hamaney'in, aralarında "nükleer silahın" da bulunduğu kitlesel ölümlere neden olan silahların yasak olduğu fetvasını içermektedir.

Başta ABD olmak üzere bazı Batılı ülkeler, İran'ın nükleer silah üretme yolunda olduğunu iddia ederek, nükleer faaliyetlerine sınırlama getirme maksadıyla bir dizi ekonomik yaptırım uygulamaktadır.

İran'la gerilim yaşayan İsrail, nükleer faaliyetleri nedeniyle Tahran yönetimini eleştirirken, nükleer silaha sahip ülkeler arasında yer alıyor.

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