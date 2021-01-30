İran'da Beluç asıllı Dehkan Hald idam edildi

AA 30 Ocak 2021 Cumartesi 11:33 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 11:33

İran'da "terör" suçlamasıyla idama mahkum edilen Beluç azınlığa mensup Cavid Dehkan Hald'ın cezası, Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Af Örgütünün tepkilerine rağmen infaz edildi.

Sistan-Beluçistan Eyalet Adliyesinden yapılan yazılı açıklamada, İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşul Adl"a bağlı bir grubun liderlerinden olduğu iddia edilen Hald'ın, 9 Nisan 2015'te Birk Dağı'nda güvenlik güçlerine kurulan pusuda Devrim Muhafızları Ordusu mensubu iki askerin öldürüldüğü, 5 askerin de kaçırıldığı saldırının faillerinden olduğu kaydedildi.

Yargılandığı Devrim Mahkemesi tarafından "ülkeye karşı silahlı eylem" ve "rejim karşıtı gruplara etkin üyelik ve iş birliği" suçundan ölüm cezasına çarptırılan Hald'ın, hakkındaki kararın Yüksek Mahkemece onaylanmasının ardından sabaha karşı Zahidan Cezaevi'nde idam edildiği belirtildi.

- ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI KURULUŞLARI İDAMIN DURDURULMASINI İSTİYORDU

Uluslararası insan hakları kuruluşları son birkaç gündür Hald'ın idam kararının durdurulması için İran'a çağrıda bulunuyordu.



Uluslararası Af Örgütü, 28 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, adil bir mahkeme süreci yürütülmediğini ve Hald'ın işkence sonucu itirafa zorlandığını ifade etmişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ise dün yaptığı açıklamada İran'da aralık ortasından bu yana aralarında azınlık mensuplarının da bulunduğu en az 28 kişinin idam edilmesini şiddetle kınamıştı.

OHCHR, Cavid Dehkan Hald'ın idamının durdurulmasını ve ülkedeki idam mahkumları hakkında verilen kararların insan hakları hukukuna uygun olarak yeniden gözden geçirilmesini istemişti.