İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2026 Perşembe / 25 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6571
  • EURO
    51,9539
  • ALTIN
    7104.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 7 bini aştı
Dünya

İran'da bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 7 bini aştı

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle 28 Aralık 2025'te başlayan ve 8-9 Ocak'ta emniyet güçlerinin müdahalesiyle bastırılan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 2 olduğunu duyurdu.

AA12 Şubat 2026 Perşembe 09:35 - Güncelleme:
İran'da bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 7 bini aştı
ABONE OL

İran'da gösteriler son bulmuş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki gösterilerde çıkan olaylarda 52 bin 941 kişi gözaltına alındı, 214'ü güvenlik görevlisi olmak üzere 7 bin 2 kişi yaşamını yitirdi.

Halihazırda 11 bin 730 vakanın daha inceleme aşamasında olduğunu aktaran HRANA, en son ölü sayısını 6 bin 984 olarak paylaşmıştı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemiş, 8-9 Ocak günlerinde emniyet güçleri protestolara müdahale ederek bastırmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında, gösterilerde; güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

  • iran
  • protesto
  • gösteri
  • can kaybı

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de sokak ortasında dehşet: Polis memuru ve eşi darp edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.