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Dünya

İran'da bir DEAŞ/Horasan terör örgütü mensubu yakalandı

İran, DEAŞ/Horasan terör örgütünün ana unsurlarından birinin yakalandığını açıkladı.

AA16 Mayıs 2023 Salı 09:38 - Güncelleme:
İran'da bir DEAŞ/Horasan terör örgütü mensubu yakalandı
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın, Fars eyaleti Fecr Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi'ne dayandırdığı haberinde, DEAŞ/Horasan'ın operasyon ve medya ağının tespit edilerek ana unsurunun yakalandığı belirtildi.

Bu kişinin 2019'dan beri istihbarat takibinde olduğu, Tahran dahil bazı illerde aşırılık yanlısı kişileri bularak örgüte katılmaları için çalışmalar yürüttüğü aktarılan haberde, yakalanan terör örgütü üyesinin kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Haberde ayrıca 26 Ekim 2022'de Şiraz kentindeki Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı ifade edilerek, bu saldırıyı DEAŞ terör örgütünün üstlendiği hatırlatıldı.

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