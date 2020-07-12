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Dünya

İran'da bir düğünde 40 kişiye Kovid-19 bulaştı

İran'ın Fars eyaletinde düzenlenen bir düğünde 40 kişinin Kovid-19'a yakalandığı ve 2 kişinin durumun ağır olduğu belirtildi.

IHA12 Temmuz 2020 Pazar 16:26 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 16:26
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İran’ın Fars eyaletindeki Mervdeşt şehrinde yapılan bir düğünde 40 kişiye korona virüs bulaştı. Mervdeşt Sağlık ve Eğitim Kurumu Başkanı Mecid Ekberzade, düğün törenine katılanların sağlık protokollerine dikkat etmedikleri için korona virüse yakalandıklarını ve tedavi altına alındıklarını söyledi. Ekberzade, hastalardan 2’sinin durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakıma alındığını belirtti. Son günlerde Mervdeşt şehrinde düğün merasimlerinde artış olduğunu belirten Ekberzade, halka kalabalıklardan uzak durmaları ve düğün törenleri yapmamaları çağrısında bulundu.

İran’da son 24 saatte 194 yeni ölüm gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde toplam ölü sayısı 12 bin 829’a, vaka sayısı ise 2 bin 186 artarak 257 bin 303’e yükseldi.

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