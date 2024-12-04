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Dünya

İran'da bir fabrikada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Nişabur kentindeki bir bitkisel yağ fabrikasında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

IHA4 Aralık 2024 Çarşamba 18:30 - Güncelleme:
İran'da bir fabrikada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti
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İran'ın Rezevi Horasan eyaletine bağlı Nişabur kentindeki bir bitkisel yağ fabrikasında yangın çıktı. Nişabur İtfaiye Teşkilatı Başkanı Ebulfezl Esedi yaptığı açıklamada, "Sabah saat 08.00'de bir yağ fabrikasında yangın çıktı ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Fabrikanın depolarından birinde başlayan yangın, patlamaya yol açtı. Uzun süren çalışmaların ardından yangın birkaç dakika önce kontrol altına alındı. Arama çalışmaları devam ederken, yangının nedeni ise araştırılıyor" dedi.

YARALININ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Nişabur Hastanesi Acil Servis Başkanı Hamid Hüseyni ise can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin bilgi vererek, "Bitkisel yağ fabrikasında çıkan yangında maalesef yoğun duman sonucu 4 kişi boğularak hayatını kaybetti ve 1 kişi ise yaralandı. Yaralının tedavisi ise devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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