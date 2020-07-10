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Dünya

İran'da bir patlama daha

İran'ın başkenti Tahran'da patlama meydana geldi. Patlamaya ve nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

AA10 Temmuz 2020 Cuma 08:02 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 08:02
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TAHRAN (AA) - İran'ın başkenti Tahran'ın batısındaki Kudüs ilçesinde bir patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Devlet televizyonunun haberine göre, Kudüs ilçesi ve Elburz eyaletine bağlı Germdere ilçesinde duyulan patlamaya ve nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Duyulan patlama sesinin ardından Kudüs ilçesinde elektriklerin kesildiği belirtildi.

İran'da son haftalarda çok sayıda trafo ve doğal gaz patlaması meydana geldi. Üst üste gelen patlamalar dışarıdan siber saldırı yapıldığı iddialarına yol açtı.

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