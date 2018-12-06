İran'ın Çabahar kentinde bombalı araç saldırısı düzenlendi
İran'ın güneydoğusundaki Çabahar liman kentinde bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.
- star.com.tr
İran medyasının aktardığına göre, İran'ın güneydoğusundaki Çabahar liman kentinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırının Çabahar kentindeki polis karakolunun yakınlarında meydana geldiği belirtildi.
More photos a suicide car bomb attack in the southeastern Iranian city of Chabahar. Additional reports indicated that 2 people were martyred a some more were injured in the attack. pic.twitter.com/S0aVibaKAF— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) December 6, 2018
İran devlet televizyonunun aktardığına göre intihar bombacısı polis merkezinde durdurulduktan sonra aracı patlattı. Saldırıda en az 4 kişi hayatını kayberken, 27 kişi de yaralandı.
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