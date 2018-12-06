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İran'ın Çabahar kentinde bombalı araç saldırısı düzenlendi

İran'ın güneydoğusundaki Çabahar liman kentinde bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.

  • star.com.tr
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İran medyasının aktardığına göre, İran'ın güneydoğusundaki Çabahar liman kentinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırının Çabahar kentindeki polis karakolunun yakınlarında meydana geldiği belirtildi.

 

İran devlet televizyonunun aktardığına göre intihar bombacısı polis merkezinde durdurulduktan sonra aracı patlattı. Saldırıda en az 4 kişi hayatını kayberken, 27 kişi de yaralandı.

 

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