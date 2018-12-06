İran'ın Çabahar kentinde bombalı araç saldırısı düzenlendi

İran medyasının aktardığına göre, İran'ın güneydoğusundaki Çabahar liman kentinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırının Çabahar kentindeki polis karakolunun yakınlarında meydana geldiği belirtildi.

More photos a suicide car bomb attack in the southeastern Iranian city of Chabahar. Additional reports indicated that 2 people were martyred a some more were injured in the attack. pic.twitter.com/S0aVibaKAF — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) December 6, 2018

İran devlet televizyonunun aktardığına göre intihar bombacısı polis merkezinde durdurulduktan sonra aracı patlattı. Saldırıda en az 4 kişi hayatını kayberken, 27 kişi de yaralandı.