Dünya

İran'da bombalı saldırının failleri idam edildi

İran'da Eylül 2023'te bir otobüse düzenlenen, 18 aylık bir bebeğin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırıyla suçlanan ve terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu ifade edilen iki kişinin idam cezaları infaz edildi.

AA24 Ocak 2026 Cumartesi 10:08 - Güncelleme:
İran'da bombalı saldırının failleri idam edildi
ABONE OL

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, 2023'te Hemedan'da bir yolcu otobüsüne yönelik bombalı saldırıyla ilgili yargılandıkları mahkeme tarafından suçlu bulunan Ersalan Şeyhi ve Amanç Karvançi adlı iki mahkumun idam cezası infaz edildi.

Olay, Eylül 2023'te meydana gelmişti. Tahran'dan Irak'ın Kerbela kentine gitmek üzere ülkenin batısındaki İlam eyaletine doğru yola çıkan otobüse yerleştirilen bombanın Hemedan'da infilak ettirilmesi sonucu, Delvin Rehamiyan adlı 1,5 yaşındaki bir bebek hayatını kaybetmiş, çok sayıda yolcu yaralanmıştı.

Saldırı, ülkede büyük infiale yol açarken güvenlik güçleri tarafından başlatılan geniş çaplı operasyonlar sonucunda saldırıyla bağlantılı olduğu ifade edilen kişiler yakalanmıştı. İran yargısı, mahkeme sürecinde saldırının DEAŞ adına planlandığının ve örgütsel talimatla gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Mahkeme sürecinin tamamlanmasının ardından sanıklar "muharebe ve yeryüzünde bozgunculuk" suçlarından Ekim 2025'te ölüm cezasına çarptırılmıştı.

