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Dünya

İran'da büyük skandal! Cumhurbaşkanı'na su katılmış benzin sattılar

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın aracı ile kendisine eşlik eden konvoydaki araçlara su katılmış benzin satıldığı açıklandı. Araçların bu yüzden yolda kaldığı belirtilirken, İran Cumhurbaşkanı'nın yolculuğun geri kalanını taksi ile tamamladığı ifade edildi.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 18:42 - Güncelleme:
İran'da büyük skandal! Cumhurbaşkanı'na su katılmış benzin sattılar
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İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, İran Cumhurbaşkanı Özel Müfettişi Mustafa Mevlevi konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Mevlevi, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a saldırı başlatması üzerine ülke yetkililerinin uçak kullanmayı bırakması sonrasında Pezeşkiyan'ın karayolu üzerinden Tebriz ziyaretine değinerek, Cumhurbaşkanı ve ona eşlik edenlerin yolda kaldığını söyledi.

Pezeşkiyan'ın bulunduğu aracın Tahran'dan Tebriz'e giderken yoldaki bir istasyondan yakıt aldığını aktaran Mevlevi, araca su karıştırılmış benzin koyulduğunu bu nedenle araçların çalışamaz hale geldiğini ifade etti.

YOLCULUĞUNU TAKSİ İLE TAMAMLADI

Mevlevi, yolda kalan Pezeşkiyan ile koruma ekibinin yolculuğun geri kalanını taksi ile tamamladığını söyledi.

Pezeşkiyan'ın konuyla alakalı il yöneticileri ile temasa geçmediğini belirten Mevlevi, sonrasında yaptıkları araştırmada söz konusu istasyonun daha önce de benzine su kattığını ve hakkında şikayetler olduğunu aktardı.

Olayın yaşandığı ziyarete ilişkin kesin bir tarih belirtilmedi ancak geçen hafta olduğu tahmin ediliyor.

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