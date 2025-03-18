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Dünya

İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 14 kişi hayatını kaybetti

İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan ve 'Çarşamba Suri' adı verilen kutlamalar ile öncesindeki hazırlıklarda şu ana kadar 14 kişi öldü, 1844 kişi yaralandı.

AA18 Mart 2025 Salı 23:41 - Güncelleme:
İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamalarında 14 kişi hayatını kaybetti
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Başkent Tahran'da iftardan sonra başlayan kutlamalarda kimi vatandaşlar ateş yakarak üzerinden atlamayı tercih ederken kimileri de havai fişekler, maytaplar, zaman zaman da el yapımı patlayıcılar kullandı.

Kentte ateşlenen havai fişekler ve patlayıcı maddeler gökyüzünü duman bulutuyla kaplandı. Hemen her sokak ve caddede kullanılan havai fişekler ve patlayıcı maddeler nedeniyle kentin havası barut kokusuyla doldu.

Tahran'ın Yusufabad semtinde havai fişekler nedeniyle bir ağaç alev alınca yakınındaki evlerin sakinleri panik yaşadı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak ağaç tamamen yandı. İslamşehr ilçesinde de bir ambulansa patlayıcı madde atıldı ve ambulans patlama sonrasında hizmet dışı kaldı. Olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Ülke genelinde de 5 ambulansın patlayıcı madde isabet etmesi sonucu yandığı bildirildi.

Şehrin dört bir tarafında duyulan patlama sesleri saatlerce aralıksız devam etti.

Tahran Emniyeti, kutlamalar sırasında patlayıcı maddeleri kullananların insansız hava araçlarıyla tespit edileceğini duyurdu.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Acil Durum Merkezinin açıklamasına göre, buna rağmen çeşitli patlayıcı maddelerin kullanıldığı kutlamalarda ve öncesinde şu ana kadar ülke genelinde 14 kişi öldü, 1844 kişi yaralandı. Ölenlerin 6'sının kutlamaların öncesindeki günlerde patlayıcı madde hazırlıkları yapıldığı sırada meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, yaralılardan 100'ünün uzuv kaybı yaşadığı, 500'den fazlasının da gözlerinden yaralandığı belirtildi.

Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da, nevruz öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan kutlamalarda özellikle çocuklar ve gençler yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişek, el yapımı patlayıcı ve maytapları ateşe veriyor.

Bu kutlamalarda ve öncesinde patlayıcı maddeleri hazırlarken yaşanan kazalar, her yıl ülkede onlarca kişinin ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına neden oluyor.

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