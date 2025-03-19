İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2025 Çarşamba / 20 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,0906
  • EURO
    42,9446
  • ALTIN
    3796.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran'da ''Çarşamba Suri'' kutlamalarında izdiham! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

İran'da ''Çarşamba Suri'' kutlamalarında izdiham! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İran'da 'Çarşamba Suri' adı verilen kutlamalar ile öncesindeki hazırlıklarda ölenlerin sayısı 19'a, yaralı sayısı da 5 bin 568'e yükseldi.

AA19 Mart 2025 Çarşamba 12:10 - Güncelleme:
İran'da ''Çarşamba Suri'' kutlamalarında izdiham! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABONE OL

Başkent Tahran'da dün iftardan sonra başlayan kutlamalarda kimi vatandaşlar ateş yakarak üzerinden atlarken, kimileri de havai fişekler, maytaplar, zaman zaman da el yapımı patlayıcılar kullandı.

Emniyetin kutlamalar sırasında patlayıcı madde kullananların insansız hava araçlarıyla tespit edileceğini duyurmasına rağmen, buna engel olunamadı.

İran Acil Durum Merkezinin açıklamasına göre, çeşitli patlayıcı maddelerin kullanıldığı kutlamalarda ve öncesinde ülke genelinde ölenlerin sayısı 19'a, yaralıların sayısı da 5 bin 568'e yükseldi. Daha önce yapılan açıklamada, 14 kişinin öldüğü, 1844 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Ölenlerin 6'sının kutlamaların öncesindeki günlerde patlayıcı madde hazırlıkları yapıldığı sırada meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, yaralılardan 338'inin uzuv kaybı yaşadığı, 1557'sinin de gözlerinden yaralandığı kaydedildi.

En çok yaralanmanın sırasıyla Tahran, Doğu Azerbaycan ve Batı Azerbaycan'da meydana geldiği aktarıldı.

Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da, nevruz öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan kutlamalarda özellikle çocuklar ve gençler yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişek, el yapımı patlayıcı ve maytapları ateşe veriyor.

Bu kutlamalarda ve öncesinde patlayıcı maddeleri hazırlarken yaşanan kazalar, her yıl ülkede onlarca kişinin ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına neden oluyor.

  • İranda Hicri Şemsi
  • Çarşamba Suri
  • Ölü ve Yaralı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.