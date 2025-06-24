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Dünya

İran'da casus avı!

İran'da Avrupa uyruklu bir kişi casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Pazar günü Kirmanşah eyaletinde de bir Avrupa vatandaşı casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

AA24 Haziran 2025 Salı 17:17 - Güncelleme:
İran'da casus avı!
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İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir Avrupa vatandaşının casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

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İran devlet televizyonu, söz konusu kişinin Hürmüzgan'da askeri bölgeye yakın hassas bir alanda yakalandığını duyurdu.

Avrupa vatandaşı olduğu belirtilen kişinin kimlik bilgilerine ilişkin açıklama yapılmadı.

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Pazar günü Kirmanşah eyaletinde de bir Avrupa vatandaşı casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

İsrail'in İran'a saldırdığı 13 Haziran gününden bu yana ülkede onlarca kişi İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a çalıştıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.

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