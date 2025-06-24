İran'da casus avı!

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir Avrupa vatandaşının casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.
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İran devlet televizyonu, söz konusu kişinin Hürmüzgan'da askeri bölgeye yakın hassas bir alanda yakalandığını duyurdu.
Avrupa vatandaşı olduğu belirtilen kişinin kimlik bilgilerine ilişkin açıklama yapılmadı.
Mossad hücre evinde kıstırıldı
Pazar günü Kirmanşah eyaletinde de bir Avrupa vatandaşı casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
İsrail'in İran'a saldırdığı 13 Haziran gününden bu yana ülkede onlarca kişi İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a çalıştıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.
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