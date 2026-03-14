İran'da casusluk operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında

İran güvenlik güçleri, ülke genelinde eş zamanlı yürütülen kapsamlı operasyonlarla rejim karşıtı unsurları ve yabancı istihbarat servisleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen kişileri hedef aldı. Operasyonlar, İran'ın iç güvenlik alanında son dönemdeki en geniş çaplı harekât olarak öne çıktı.

56 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İran Polis Teşkilatı Kamu Güvenliği Biriminden yapılan açıklamada, ülkede son 72 saat içinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 56 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Operasyonlarda toplumda karışıklık çıkarmayı amaçlayan, vatandaşlara ve kamu mallarına zarar verdiği belirtilen 54 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca, İsrail ve ABD için hedef alınan önemli noktaların coğrafi konumlarını İsrail istihbarat teşkilatı Mossad başta olmak üzere bazı istihbarat servislerine gönderdiği ve yasaklı bölgelerde görüntü çekerek İran karşıtı medya kuruluşlarına ilettiği belirtilen 2 kişinin de casusluk suçlamasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.

ŞÜPHELİLERDE 3 ATEŞLİ SİLAH, 76 SOĞUK SİLAH VE 1 EL BOMBASI ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan kişilerden polise direnen 11 kişinin etkisiz hale getirildiği, şüpheliler üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 3 ateşli silah, 76 soğuk silah, 1 el bombası ile önemli miktarda savaş mühimmatı ele geçirildiği aktarıldı.