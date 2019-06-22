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İran'da CIA için casusluk yapmakla suçlanan kişi idam edildi

İran Savunma Bakanlığı Uzay Kurumu çalışanı İran vatandaşı, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için casusluk yaptığı gerekçesiyle idam edildi.

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İran Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumundan yapılan açıklamada, CIA ve ABD için casusluk yaptığı suçlamasıyla idamına karar verilen Celal Haci Zevar'ın cezasının, Tahran'ın kuzeybatısındaki Kerec'de bulunan Recai Şar Cezaevi'nde infaz edildiği bildirildi.
 
Açıklamada, Zevar'ın 2010 yılında casusluk suçlamasıyla görevinden alındığı ve elde edilen deliller ile itirafları doğrultusunda mahkemenin idam kararı verdiği belirtildi. 
 
Zevar'ın idam cezasını hangi tarihte aldığı ve infazın ne zaman gerçekleştiğiyle ilgili bilgi verilmeyen açıklamada, eski eşinin de casusluk suçlamasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

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