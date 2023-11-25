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  • İran'da çığ altında kalan 5 dağcıdan 2'sinin cesedine ulaşıldı
Dünya

İran'da çığ altında kalan 5 dağcıdan 2'sinin cesedine ulaşıldı

İran'ın Loristan eyaletine bağlı Ezna kentinde cuma sabahı tırmanışa başlayan 9 kişilik dağcı grubunun çığ altında kalan 5 üyesinden 2'sinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 02:40 - Güncelleme:
İran'da çığ altında kalan 5 dağcıdan 2'sinin cesedine ulaşıldı
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İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansına göre, Ezna Kızılay Başkanı Ali Rıza Süleymani, yaptığı açıklamada, dağcı ekibin perşembe akşamı Oştorankuh Dağlarının eteklerine gittiğini belirtti.

Süleymani, ekibin cuma sabahı Senberan Zirvesi'ne tırmanışa başladığını ve Çale Kebud bölgesinde çığa yakalandığını ifade etti.

Süleymani, çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 9 kişilik dağcı grubundan 2'si yaralı olmak üzere 4 kişinin kurtarıldığını, 5 dağcının ise çığ altında kaldığını kaydetti.

Çığ altındaki 2 kişinin cesedine ulaştıklarını bildiren Süleymani, diğer 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.

  • ezna kenti
  • dağcılar

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