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Dünya

İran'da çığ felaketi: 8 ölü

İran'ın başkenti Tahran'da dün akşam saatlerinde düşen çığın altında kalarak hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiği açıklandı.

AA26 Aralık 2020 Cumartesi 16:51 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 16:51
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Kurumu Başkanı Mehdi Velipur, Tahran'ın kuzey bölgelerindeki kar ve kar fırtınası nedeniyle Şemiranat ilçesinde meydana gelen çığ nedeniyle 2 kişinin daha cesedine ulaştıklarını ve olayda toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Velipur, kayıp kişilerden 14'ünün kurtarıldığını belirterek, 7 kişinin daha kayıp olduğunu tespit ettiklerini aktardı.

Velipur, ağır hava şartları nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını yarına kadar durdurduğunu kaydetti.

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