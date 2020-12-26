İran'da çığ felaketi: 8 ölü

AA 26 Aralık 2020 Cumartesi 16:51 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 16:51

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Kurumu Başkanı Mehdi Velipur, Tahran'ın kuzey bölgelerindeki kar ve kar fırtınası nedeniyle Şemiranat ilçesinde meydana gelen çığ nedeniyle 2 kişinin daha cesedine ulaştıklarını ve olayda toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.



Velipur, kayıp kişilerden 14'ünün kurtarıldığını belirterek, 7 kişinin daha kayıp olduğunu tespit ettiklerini aktardı.



Velipur, ağır hava şartları nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını yarına kadar durdurduğunu kaydetti.

