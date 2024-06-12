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Dünya

İran'da cumhurbaşkanı adaylarından Kalibaf, düzensiz göçü engellemek için doğu sınırlarını kapatılacağını söyledi

İran'da 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin adaylarından Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkenin doğu sınırlarının düzensiz göçü engellemek için kapatılacağını ve ülkedeki yasa dışı göçmenlerin de sınır dışı edileceğini söyledi.

AA12 Haziran 2024 Çarşamba 12:28 - Güncelleme:
İran'da cumhurbaşkanı adaylarından Kalibaf, düzensiz göçü engellemek için doğu sınırlarını kapatılacağını söyledi
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Kalibaf, devlet televizyonunda adaylar için hazırlanan bir programda yaptığı konuşmada, göreve gelmesi durumunda yapacaklarını anlattı.

Öncelikle ülkedeki ekonomik sorunların çözülmesi gerektiğini belirten Kalibaf, "Küresel enflasyonla birlikte ülkenin enflasyonu ne kadar artarsa ulusal para biriminin değeri de düşecektir. Bu durumda insanlar döviz veya altın almaya gidiyor ve bu da piyasada sorunlara neden oluyor. Ulusal para biriminin değeri korunmalı." dedi.

Asgari ücretlilerin maaşlarının en az enflasyon oranı kadar artırılması gerektiğini dile getiren Kalibaf, ortalama bir çalışanın şu anda 13-14 yıl olan ev sahibi olma süresini 7,5 yıla düşürmeyi öngördüklerini ifade etti.

Düzensiz göçü engellemek için mevcut hükümet döneminde hazırlanan planları uygulayacağına işaret eden Kalibaf, "7. Kalkınma Planının 86. maddesi, doğu sınırlarının kapatılması için bütçe tahsis edilmesini öngörüyor. Ayrıca planda ülke içinde bulunan tüm izinsiz yabancıların da tamamen ülkeden gönderilmesi öngörülüyor." diye konuştu.

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