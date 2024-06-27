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Dünya

İran'da cumhurbaşkanı adaylarından Zakani yarıştan çekildi

İran'da yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin muhafazakar adaylarından Ali Rıza Zakani, muhafazakar kanat lehine seçim yarışından çekildi.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 12:00 - Güncelleme:
İran'da cumhurbaşkanı adaylarından Zakani yarıştan çekildi
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Tahran Belediye Başkanı Zakani, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, seçimden çekildiğini duyurdu.

Muhammed Bakır Kalibaf ve Said Celili'ye aralarında uzlaşarak muhafazakarların seçime tek adayla girmesini sağlamalarını isteyen Zakani mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Yasal rekabet süresinin sonuna kadar kaldım ancak Şehid (19 Mayıs'ta hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim) Reisi'nin yolunun devamı daha önemli. Celili ve Kalibaf'tan birlik olmalarını, devrimci güçlerin haklı taleplerini cevapsız bırakmamalarını ve üçüncü Ruhani hükümetinin oluşmasının engellenmesini talep ediyorum."

Muhafazakar adaylardan Emir Hüseyin Kadızadehaşimi de dün "muhafazakar kanatta birliği güçlendirmek için" adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından bir yıl öne alınan cumhurbaşkanı seçimi 28 Haziran'da yapılacak.

Yarınki seçimlerde reformist aday Mesud Pezeşkiyan, muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarışacak.

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