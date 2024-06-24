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Dünya

İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde yarış kızışıyor: Aşırı muhafazakarlar Celili'yi destekleme kararı aldı

İran'da Reisi'nin ölümünün ardından yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde önemli bir gelişme yaşandı. Muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen 'Direniş Cephesi', 28 Haziran'daki seçimlerde Said Celili'yi destekleyeceğini duyurdu.

AA24 Haziran 2024 Pazartesi 16:45 - Güncelleme:
İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde yarış kızışıyor: Aşırı muhafazakarlar Celili'yi destekleme kararı aldı
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Direniş Cephesi'ne ait "jebhepaydari" haber sitesinde konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama, ülkenin hassas bir dönemden geçtiğine işaret edilerek, Direniş Cephesi Merkez Şurası'nın 14'üncü cumhurbaşkanı seçiminde eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Celili'yi destekleme kararı aldığı belirtildi.

DİRENİŞ CEPHESİ HAKKINDA NE BİLİYORUZ?

Tam adı "İslam Devrimi Direniş Cephesi" olan aşırı muhafazakar yapı, 28 Temmuz 2011 yılında kuruldu. 2009 cumhurbaşkanı seçimleri sonrasında reformist lider Mir Hüseyin Musevi taraftarlarının rejim aleyhine düzenlediği sokak gösterilerine sert tepki gösteren cephe üyeleri, nükleer anlaşmaya karşı durması ve zorunlu başörtüsünün uygulanmasındaki tavizsiz tutumlarıyla tanınıyor.

MECLİSTE 50 SANDELYEYE SAHİP

Son yıllarda İran siyasal yapısı içerisinde etkinliğinin arttığı belirtilen cephe, Şubat 2020'de düzenlenen 11'inci dönem milletvekili seçimlerinde 219 sandalyeden yaklaşık 50'sine sahip oldu.

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