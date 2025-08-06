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Dünya

İran'da DEAŞ ve Mossad avı! 2 kişi idam edildi

İran'da, DEAŞ terör örgütü üyesi olmakla suçlanan Mehdi Askarzadeh ve İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptığı öne sürülen Ruzbeh Vadi'nin idam cezaları infaz edildi.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 08:41 - Güncelleme:
İran'da DEAŞ ve Mossad avı! 2 kişi idam edildi
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İran resmi haber ajansı IRNA, yargı makamının konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı.

Buna göre, İran Yüksek Mahkemesi tarafından onanan Askarzadeh ve Vadi'nin idam cezaları sabah saatlerinde infaz edildi.

DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Askarzadeh'in Suriye ve Irak'ta askeri ve ideolojik eğitim almak, Suriye'de çatışmalara katılmak ve İran'da eylem hazırlığında olmakla suçlandığı belirtildi.

Mossad adına casusluk yaptığı gerekçesiyle yargılanan Ruzbeh Vadi'nin ise ülkenin kritik kurumlarından birinde görev yaptığı ve sosyal medya üzerinden temasa geçtiği Mossad ajanlarıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da görüştüğü kaydedildi.

Vadi'nin, İsrail'in son saldırılarında hayatını kaybeden İranlı bir nükleer bilim insanıyla ilgili bilgileri sızdırdığı da öne sürüldü.

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