İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2021 Çarşamba / 29 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4248
  • EURO
    9,0379
  • ALTIN
    444.019
  • BIST100
    1559.61
Dünya

İran'da dev sanal kumarhane operasyonu

İran sosyal medya işlerinden sorumlu Başsavcı Yardımcısı Cevad Babai, ülkesinde 73 bin sanal kumarhane ve kimlik avı sitesinin kapatıldığını söyledi.

AA13 Ocak 2021 Çarşamba 17:11 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 17:11
ABONE OL

İran Yargı Erki Haber Sitesi'ne göre, Babai, "Suçlu İçerik Örneklerinin Belirlenmesi Çalışma Grubu'nun kurulması sonrası Eylül 2020'den bugüne kadar bahis oynatan ve dolandırıcılık yapan 73 bin sanal kumarhane ve kimlik avı sitesi tespit edildi ve filtrelendi." dedi.

İran Sosyal Medya Yüksek Şurası Başkanı Ebul Hasan Firuzabadi, 11 Ocak Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran'da 400 bin kişinin sanal bahis sitelerinde kumar oynadıklarının belirlendiğini ve söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.