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Dünya

İran'da düğüne katılan 200 kişi Kovid-19'a yakalandı

İranlı Rektör Yardımcısı Arifniya, İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletinde bir düğüne katılan 200 kişiye koronavirüs bulaştığı ve bunlardan 5'inin hayatını kaybettiğini belirtti.

AA07 Temmuz 2020 Salı 15:32 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 15:34
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Gülistan Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Siraceddin Arifniya, İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) yaptığı açıklamada Günbedi Kavus, Akkale, Kalale ve Minudeşt hastanelerinin artık Kovid-19 hastalarına cevap veremediğini ve bu 4 şehirde tehlike çanlarının çalmaya başladığını söyledi.

Düğün merasimleri ve diğer toplu etkinliklere karşı daha sert tedbirler alınmasını isteyen Arifniya, düğün törenlerinin ardından eyaletteki Kovid-19 hastalarının 3 katına çıktığını ifade etti.

Günbedi Kavus ilçesine bağlı Taşlıburun bölgesinde iki hafta önce bir düğün törenine katılan 200 kişiye Kovid-19 bulaştığını aktaran Arifniya, bunlardan 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

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