AA 07 Temmuz 2020 Salı 15:32 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 15:34

Gülistan Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Siraceddin Arifniya, İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) yaptığı açıklamada Günbedi Kavus, Akkale, Kalale ve Minudeşt hastanelerinin artık Kovid-19 hastalarına cevap veremediğini ve bu 4 şehirde tehlike çanlarının çalmaya başladığını söyledi.

Düğün merasimleri ve diğer toplu etkinliklere karşı daha sert tedbirler alınmasını isteyen Arifniya, düğün törenlerinin ardından eyaletteki Kovid-19 hastalarının 3 katına çıktığını ifade etti.

Günbedi Kavus ilçesine bağlı Taşlıburun bölgesinde iki hafta önce bir düğün törenine katılan 200 kişiye Kovid-19 bulaştığını aktaran Arifniya, bunlardan 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.