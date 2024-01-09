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Dünya

İran'da eğitim uçağı düştü

İran'ın Elborz eyaletinin Savocbolağ kentinde Piper 28 tipi eğitim uçağı düştüğü, söz konusu uçağa ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.

AA9 Ocak 2024 Salı 17:44 - Güncelleme:
İran'da eğitim uçağı düştü
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İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre Savocbolağ Kaymakamı Muhammed Rıza Elborzi konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Elborzi, eğitim uçağının Nazarabad kentinden havalandığını ve Nazarabad ile Savocbolağ kentleri arasındaki kontrol kulesiyle bağlantısının kesildiğini aktardı.

Kurtarma ekiplerinin uçağın düşme olasılığı bulunan yerleri araştırdığını belirten Elborzi, henüz bir sonuç elde edilmediğini ifade etti.

İran Resmi ajansı IRNA ise düşen uçağın Piper 28 tipi eğitim uçağı olduğunu kaydetti.

Olaya ilişkin gelişmeler ile detaylı bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılacağı duyuruldu.

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