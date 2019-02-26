İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3094
  • 6,0453
  • 226.3
  • 105.082
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Esed ve Hamaney'in kucaklaştığı fotoğrafı 'Davetsiz misafir' başlığı ile yayımlanan gazete kapatıldı

İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen Kanun gazetesi, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in Tahran ziyaretini eleştiren manşeti nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Tahran'daki Kültür ve Medya Mahkemesi, reformistlere yakınlığıyla bilinen Kanun gazetesine yarından itibaren geçici yayım yasağı getirdi.

Haberde, kapatma kararının gazetenin bugünkü manşetiyle ilgili olduğu belirtildi, ancak yasağın süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Kanun gazetesi, Suriye rejimi lideri Esed'in dünkü Tahran ziyaretini İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Esed'in kucaklaştığı fotoğrafla manşetten vererek "Davetsiz misafir" başlığını atmıştı. 

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ASELSAN müthiş rakamı açıkladı

ASELSAN müthiş rakamı açıkladı

Mescid-i Aksa'nın duvarına çirkin saldırı

Mescid-i Aksa'nın duvarına çirkin saldırı

Türk balıkçı teknesine ateş açtılar

Türk balıkçı teknesine ateş açtılar

HDP’li Aleddin Erdoğan’ın adaylığı reddedildi

HDP’li Aleddin Erdoğan’ın adaylığı reddedildi

Demokrat senatörlerden Kaşıkçı hamlesi

Demokrat senatörlerden Kaşıkçı hamlesi

'PKK gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir'

'PKK gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir'

ABD'den Ankara'ya sürpriz ziyaret

ABD'den Ankara'ya sürpriz ziyaret

İran'da Zarif'in istifası kabul edilmedi

İran'da Zarif'in istifası kabul edilmedi
 

POPÜLER HABERLER

'Kılıçdaroğlu, ne kadar terör örgütü varsa, hepsinin gönlünü yaptı'

'Kılıçdaroğlu, ne kadar terör örgütü varsa, hepsinin gönlünü yaptı'

İşte DHKP/C'li teröristlerin yakalandığı 'sağır oda'

İşte DHKP/C'li teröristlerin yakalandığı 'sağır oda'

Gümüşhane'de bulunmuştu: 3 bin yıllık freskleri talan ettiler

Gümüşhane'de bulunmuştu: 3 bin yıllık freskleri talan ettiler

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasından çarpıcı kareler

Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasından çarpıcı kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA